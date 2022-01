La Mass Effect Legendary Edition llega a Game Pass

A lo largo de 2021 vimos como Xbox Game Pass recibió un extenso catálogo de juegos de gran calidad, tanto first como third party. De esta forma, 2022 no será la excepción. Es así que la primera lista de novedades para este año incluye la Mass Effect Legendary Edition y más.

Así es, la colección remasterizada de los primeros tres títulos en la aclamada serie de BioWare llegará a Xbox Game Pass por medio de EA Play en tan solo unos días. De igual forma, encontramos títulos indie de primer nivel como Spelunky 2, Gorogoa y Outer Wild. A continuación la lista completa:

–Gorogoa (Nube, Consola y PC) – Disponible el día de hoy

–Olija (Nube, Consola y PC) – Disponible el día de hoy

–Embr (Nube, Consola y PC) – 6 de enero

–Mass Effect Legendary Edition (Consola y PC) EA Play – 6 de enero

–Outer Wilds (Nube, Consola y PC) – 6 enero

–Spelunky 2 (Consola y PC) – 13 de enero

–The Anacrusis (Previo) (Consola y PC) – 13 de enero

Sin duda alguna, un catálogo de primer nivel que ofrece experiencias que seguramente serán del agrado de más de una persona. Junto a la Mass Effect Legendary Edition, la oferta independiente demuestra que Game Pass es un gran lugar para que la gente disfrute de estos títulos pequeños.

En temas relacionados, aquí te decimos cuáles son los juegos que abandonarán este servicio en unos días.

Nota del Editor:

Obviamente, la Mass Effect Legendary Edition es el título más llamativo, pero experiencias como Gorogoa y Outer Wilds, los cuales fueron publicados por Annapurna, y valen mucho, pero mucho la pena, y son algunos de mis indies favoritos, así que no se los pierdan.

Vía: Xbox