La FTC pierde apelación contra la compra de Activision

No es un tema nuevo, pero desde hace ya más de tres años atrás cuando se anunciaron las intenciones de Microsoft por comprar Activision, el organismo conocido como FTC ha tratado de boicotear dicha adquisición y en múltiples intentos trato de que no se cerrara. Al final Xbox se pudo quedar con dicha marca, pero la organización no se quedó conforme, por lo que lanzaron una apelación, y hasta hace poco tiempo finalmente le dieron un veredicto quizá no muy positivo.

El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos rechazó oficialmente la apelación de la Comisión Federal de Comercio en contra de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, cerrando así el último intento del organismo por revertir la histórica fusión de $69 mil millones de dólares. Esta decisión ratifica el fallo original que permitió completar la compra en octubre de 2023.

La empresa había solicitado una orden judicial preliminar para impedir que el acuerdo se cerrara mientras evaluaba posibles riesgos a la competencia en la industria. Sin embargo, tanto el Tribunal de Distrito como ahora el de Apelaciones coincidieron en que el organismo no logró demostrar que la fusión representara una amenaza concreta para el mercado de videojuegos, incluso en áreas sensibles como las suscripciones o el juego en la nube.

Entre los argumentos más relevantes, se concluyó que no se pudo probar que Microsoft limitaría el acceso a franquicias como Call of Duty para sus competidores, y remarcó que la exclusividad de títulos es una práctica común en la industria. Además, subrayó que tanto Sony como Nintendo cuentan con un catálogo de juegos exclusivos considerablemente mayor que el de la competencia, por lo que no hay trampas.

Con esta resolución, Xbox refuerza su posición como uno de los organismos dominantes del sector, sumando a Activision Blizzard y sus marcas a su ecosistema. Para la FTC, en cambio, se trata de una derrota legal en su intento por frenar las grandes fusiones tecnológicas. A eso se agrega, que realmente ninguna saga se ha vuelto exclusiva de Microsoft, siguen apareciendo en todas las plataformas.

Vía: VGC

Nota del autor: Era obvio que ya no iba a pasar su apelación, más por que no están demostrando elementos que quiten la competencia del mercado. Entonces, ya veremos si inventan otra excusa para afectarlos.