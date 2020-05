La Fortnite World Cup 2020 ha sido cancelada

Uno de los aspectos más afectados por el COVID-19 en la industria de los videojuegos, ha sido la escena de los eSports. Debido a que las grandes reuniones han sido prohibidas en prácticamente todo el mundo, los torneos de tipo físico han sido cancelados. Recientemente, Epic Games anunció que la Fortnite World Cup se sumaría a este grupo.

Muchos eventos de eSports se han movido en línea, pero la naturaleza global de la Copa Mundial de Fortnite lo convierte en un desafío, debido a que algunos jugadores probablemente tendrían mejores conexiones que otros, lo que haría que el evento fuera injusto. Esto fue lo que comentó la cuenta oficial de Fortnite en Twitter al respecto:

Physical Events – For the rest of 2020, all Fortnite competitions will be held online. Due to the limitations of cross region online competition, there will not be a Fortnite World Cup in 2020.

