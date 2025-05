La experiencia Honkai: Star Rai Live 2025 en México

Sin duda el tiempo ha pasado volando en un parpadeo, puesto que hace no tantos días se cumplió el segundo aniversario de Honkai: Star Rail, título que forma parte de la trilogía del HoYoverse, el cual es complementado por Genshin Impact y Zenless Zone Zero. Y ahora que este juego en especial está celebrando, se ha llevado a cabo un concierto masivo al cual nos han invitado, solo que de una manera no convencional por obvias razones, dado que estamos en latam.

El Honkai Star Rai Live 2025 se ha transmitido gracias a las salas premium de Cinemex, donde pudimos disfrutar de esta experiencia que originalmente fue grabada desde Shangai en China, sitio que reunió a miles de asistentes para disfrutar de muchas canciones de la franquicia. Lo mejor, es que se hizo una sincronización excelente para alternar en las diferentes cámaras del recinto y así apreciar cada ángulo posible dentro del gran domo en el que se hizo el evento.

En la presentación sonaron los temas más famosos como Samudrartha, Interstellar Journey, Monodrama, ente otros que emocionaron a los fanáticos de este juego; no está de más decir, que algunas de las piezas son únicamente instrumentales y algunas más cantadas, por lo que hubo de todo prácticamente. A eso le sumamos que en las pantallas había escenas de los personajes más queridos, aquellos que durante estos últimos dos años se ganaron su fandom y se convirtieron en mains.

Algo sorprendente, es que muchos de los fanáticos que se ganaron su lugar en la sal de cine, conocen bastante del lore que tiene el videojuego, por lo que gritaban en los momentos emotivos que pasaban en pantalla, lo cual seguramente para alguien ajeno no tenga mucho sentido. Desde los avatar con toques edgy, las denominadas waifus y hasta la mascota llamada Pom Pom tuvieron su momento para brillar, con pequeños diálogos en los que se nota una interacción con el público.

Regalos para fans y dos horas de canciones

Es digno de admirar que el concierto duró bastante tiempo, y eso es bastante positivo, dado que otras compañías de juegos a lo mucho pasa poco más de una hora y ya se terminó, pero aquí rebasa las dos horas con momentos tranquilos, emotivos, de acción y hasta con risas. Se tuvieron desde canciones nostálgicas que recuerdan al primer año del juego, hasta otras más modernas que estuvieron presentes a lo largo del segundo, así que los usuarios nuevos no se quedaron fuera de la experiencia.

Llama mucho la atención que no solo se tuvo en el escenario a los músicos de orquesta y pantallas con escenas, sino que es todo un show en donde hasta participan bailares que le dan ambiente a las melodías, y están tematizados de lo que suena, lo cual habla muy bien de la producción. Por supuesto, los cantantes salieron a relucir su talento en el escenario y quien más destacó fue Chevy, interpretando dos piezas que le pusieron al público la piel de gallina.

Para que los seguidores se fueran con una sonrisa aún más grande, dieron un pequeño kit de recuerdos, donde se incluyó una bolsa temática del concierto, postales, acrílicos y un poster, para decorar la habitación y demostrar el fanatismo por Honkai: Star Rail. Aunque fue bastante gracioso que estos eran random, es decir, el personaje variaba según quien haya recibido la bolsa, por lo que mientras hacíamos espera del concierto, no faltó quien se pusiera intercambiar sus famosas waifus y husbandos.

Cosplayers y activaciones

En Honkai Star Rai Live 2025 no podían faltar quienes dan un paso más en el fanatismo, los cosplayers, quienes iban caracterizados de los personajes más icónicos, destacando que muchos de ellos se toman su tiempo para confeccionar los disfraces. Hubo personas que no iban a dejar pasar por nada del mundo el tomarse una foto con ellos, y la oportunidad perfecta fueron los diferentes stands que se pusieron en los pasillos del cine.

Aunque eso no era todo, ya que anunciaron una colaboración con el celular Note50Pro de Infinix, mismo que alcanza un potencial del que vale la pena hablar, pues está dedicado más para quienes se dedican al gaming y claro que los juegos de HoyoVerse son perfectos para ejecutarse. Un celular de gama aceptable para incluso hacer transmisiones en vivo con los demás entusiastas de los videojuegos.

De hecho, se dio a conocer una dinámica de activación en el booth especial del celular, en el que si los usuarios participaban tenían la oportunidad de llevarse a casa dicho teléfono con todo y su política de garantía, pero era solo una pieza entre la urna gigante con varios números. Eso sí, los fanáticos no iban a irse con las manos vacías, ya que su número de lotería le podía proporcionar un pequeño recuerdo para confirmar que ya participó.

Un evento que vale la pena para fans

Al final, Honkai Star Rail Live 2025 es una experiencia que nos gustó bastante, ya que pocos juegos llevan sus temas musicales a escenarios gigantes para que los fans se pongan eufóricos por ver a sus personajes favoritos representados en pantallas gigantes, acompañados de un grupo de músicos con gran talento que tienen ese ingrediente clave para la velada. No extrañaría que veamos también en algún punto el show de Zenless Zone Zero, ya que dicho juego también es muy popular.

Claro, existe la pregunta de si en algún momento tendremos el concierto real en nuestras tierras, el lugar ideal podría ser el Auditorio Nacional de la ciudad de México, ya que en eventos de ese tipo la gente suele agotar los boletos, y eso lo vimos en su momento con The Legend of Zelda y Final Fantasy, por lo que dejar ir el momento del HoyoVerse en su mero auge puede ser un error. No digo que verlo a través del cine esté mal, pero sería muy bueno ir un paso más allá y acercar a la comunidad de estos juegos.

Recuerda que el juego está disponible en PS5, PC y móviles.