Si bien Grand Theft Auto VI está a casi un año de distancia, los fans de esta serie tendrán la oportunidad de disfrutar de nuevo contenido para GTA Online. Así es, Rockstar no se olvida de su pequeña mina de oro, por lo que la nueva expansión para esta entrega ya está disponible.

Todos aquellos con una copia de GTA V o la versión independiente de GTA Online ya pueden disfrutar de GTA Online: Empresas tapaderas, expansión que le da a todos los jugadores la opción de comprar el autolavado Hands On, Higgins Helitours y el dispensario Smoke on the Water, los cuales ofrecen la oportunidad de obtener ganancias legales y clandestinas.

Además, los jugadores pueden aprovechar estos negocios para montar una red de lavado de dinero y desviar los ingresos adicionales de sus otros negocios hacia la caja fuerte del autolavado. La expansión también incluye más actividades, vehículos, mejoras en la experiencia, beneficios para miembros de GTA+ y:

Doce nuevas misiones ilegales disponibles para quienes tengan el autolavado, Higgins Helitours y Smoke on the Water.

Los jugadores también pueden gestionar el lado legal de sus negocios al lavar coches, entregar marihuana y ofrecer tours en helicóptero.

Una serie completamente nueva de misiones: los trabajos del señor Faber, que encargan a los jugadores ayudar a un contacto nuevo y poderoso con tareas muy delicadas para clientes exigentes.

Nuevas misiones de Mensajería médica.

Siete vehículos nuevos, como el Dewbauchee Rapid GT X (deportivo) y la Karin Everon RS (camioneta 4×4), además de la moto de policía Western, que incluye el conjunto Policía de tráfico verano con la compra.

Más de 25 vehículos regresan a los sitios web de Legendary Motorsport y Southern San Andreas Super Autos, desde donde se pueden comprar.

Nuevos beneficios para miembros de GTA+, como un Överflöd Suzume gratis en el Club de coches de Vinewood, un giro adicional diario de la ruleta de la suerte, y mucho más.

Te recordamos que la expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible para todos los usuarios de este juego. Este contenido no forma parte de un DLC de paga, por lo que puedes disfrutar de todo este contenido con tan solo tener la experiencia base. En temas relacionados, estas son las más recientes novedades del juego. De igual forma, revelan cuánto tiempo lleva en desarrollo GTA 6.

Vía: Comunicado oficial.