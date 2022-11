¿La expansión de Cyberpunk 2077 será gratis?

Este año ha sido un total renacimiento para Cyberpunk 2077, juego RPG de mundo abierto que tuvo problemas cuando se lanzó en el 2022 y que desde ese momento, ha tenido actualizaciones importantes. Esto incluye a su próxima expansión Phantom Liberty, la cual llegará en el 2023, y que inicialmente se pensaba como contenido gratuito para el título.

En declaraciones a GamesRadar, el director de relaciones públicas global de CDPR, Radek Grabowski, confirmó que no han revelado detalles exactos para el pago de esta expansión, recalcando que sí, será de pago. Esto realmente no es nuevo, ya que cuando salió el contenido adicional de The Witcher 3 también se cobró tanto de forma individual o en el juego en su versión Game of The Year.

Grabowski mencionó que las expansiones son tradicionalmente más baratas que los juegos de precio completo, lo que sugiere que Phantom Liberty puede inclinarse hacia la escala de precios similares a otros de sus títulos. En un inició el contenido de The Witcher llegó a costar unos $20 USD, por lo que es posible que se lance con un precio similar.

Eso sí, se debe recalcar que el juego base actual de Cyberpunk 2077 está relativamente barato, esto se debe a la mala reputación que generó el juego, y por ende las copias abundan en el mercado. De hecho, en las tiendas que se dedican a la segunda mano, hay abundantes copias que llegaron incluso a los cinco dólares, algo tal vez ya cambió.

Recuerda que el juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Gamespot

Nota del editor: EL DLC apunta a ser una gran expansión de lo que vimos en el juego original, por lo que es lógico esperar a que tenga su precio. No es una manera de redimirse con los jugadores poniéndose gratis, es para reponerse de todo el dinero que se perdió.