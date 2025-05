La cadena de tiendas Toys “R” Us tendrá su propia película

En caso de que alguien no esté enterado, hace mucho tiempo en estados unidos existió con mucha fuerza en el mercado la tienda llamada Toys “R” Us, misma que vendía en los Estados Unidos los mejores juguetes y videojuegos, hasta que en algún punto terminó en bancarrota. Sin embargo, el nombre sigue existiendo y se pasó a otros países como México; de hecho, hay quienes quieren llevar su presencia más allá de los centros comerciales.

La icónica cadena de tiendas de juguetes tendrá su propia película. El anuncio ha tomado por sorpresa al público, pues se trata de un proyecto cinematográfico en desarrollo por Story Kitchen, el estudio responsable de adaptaciones como Sonic the Hedgehog. La cinta promete ser una aventura moderna y dinámica que evoque la magia y la nostalgia de la marca, activa por más de siete décadas en la industria del juguete.

Según han revelado los productores, la película buscará capturar ese “asombro infantil” que muchos asocian con visitar una tienda Toys “R” Us, especialmente durante su época dorada en los años ochenta y noventa. Inspirada en clásicos como Night at the Museum, Back to the Future y Big, la historia combinará humor, aventura y un toque fantástico en una propuesta pensada para grandes y chicos.

El proyecto será producido por los cofundadores de Story Kitchen, Dmitri M. Johnson y Mike Goldberg, junto con Timothy I. Stevenson y Elena Sandoval, en colaboración con Kim Miller Olko, presidenta de los estudios. Por ahora, se desconocen detalles sobre el reparto o la trama exacta, pero la intención es clara: revivir la esencia de la marca como un símbolo de imaginación y juego sin límites.

Este será el primer largometraje oficial de Toys “R” Us, y sus creadores aseguran que no solo será una carta de amor a la infancia, sino una nueva forma de conectar con las generaciones actuales. Con una estética que buscará honrar el legado de Geoffrey la jirafa y su mundo lleno de juguetes, la película aspira a ser un nuevo clásico familiar en la pantalla grande. Aunque claramente, Estados Unidos es el país que más valorará este gesto.

Vía: IGN

Nota del autor: No sé qué pensar sobre este tipo de películas de marcas, pero si ya vimos un documental de Cheetos, creo que ya nada sorpende realmente.