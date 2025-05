La actualización de Hogwarts Legacy en Switch 2 costará esto

Una nueva opción en la eShop sugiere que contará con una actualización económica para los usuarios que ya poseen la versión digital del juego en Nintendo Switch. Según reportes de jugadores, al acceder a la tienda desde una cuenta con el título comprado, la versión para Switch 2 aparece listada por solo $10 dólares, en lugar del precio completo de $59,99 USD.

Este posible programa de actualización aún no ha sido anunciado oficialmente por Warner Bros., pero también se ha observado un segundo beneficio: quienes adquieran el DLC de la versión original de Switch, podrían actualizar a la Edición Digital Deluxe por solo $15 USD. De confirmarse, ambas ofertas reducirían significativamente el costo de dar el salto a la nueva consola.

Looks like Hogwarts Legacy has a Upgrade pack for the Nintendo Switch 2 you can Purchase if you own the Nintendo Switch version.#NintendoSwitch2 pic.twitter.com/I47AXVzVil

— Chito (@ChitoGamingLive) May 12, 2025