La actriz Sydney Sweeney pone a la venta su agua de baño

En caso de que nadie lo recuerde, hace algunos años se puso de moda la venta de pequeñas botellas que contenían el agua usada de una bañera por parte de modelos o influencers que trabajan en Onlyfans y demás plataformas, negocio que realmente no fue una perdida de tiempo para las inversoras. Y para retomar esta tendencia, se unen estrellas de hollywood cotizadas, o al menos eso pasa con una persona que se hizo popular gracias a la serie de Euphoria.

Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en películas y series, sorprendió al anunciar la venta de frascos con agua de baño usada como parte de una colaboración con Dr. Squatch Soap Co. El producto, presentado como una edición limitada, generó reacciones divididas en redes sociales y rápidamente captó la atención mediática.

La actriz explicó en una entrevista con que la idea, aunque inusual, no es una broma. Cada frasco, que se venderá por $100 dólares, contendrá agua auténtica en la que la chica se ha bañado. Según ella, el objetivo es ofrecer a sus seguidores un producto “íntimo y único”, con un enfoque que calificó de “artístico” y con cierto aire performativo inspirado en tendencias de plataformas de pago.

La venta, que se realizará a través de una tienda en línea, aún no ha detallado su proceso logístico, pero se sabe que los frascos estarán disponibles en cantidades limitadas. Sweeney restó importancia a las críticas: “Es literalmente solo agua en la que me he bañado. No sé por qué la gente se asusta, es solo agua de baño”.

La propuesta ha sido vista por algunos como una provocación deliberada que mezcla cultura pop, marketing viral y arte conceptual, mientras otros la consideran un ejemplo más del culto a la celebridad en la era digital. Al final, solo quienes sean los más fanáticos de la actriz revelación se harán con el producto, por lo que deben estar listos ante cualquier noticia.

Vía: M

Nota del autor: De verdad salen muchos productos raros cada día, aunque no es sorpresa realmente que se vayan a agotar a las pocas horas, después de todo es una persona popular.