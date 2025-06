Konami no solo tuvo presencia en el State of Play del día de hoy con la revelación de la fecha de lanzamiento de Silent Hill f, sino que la compañía japonesa también nos dio un nuevo vistazo a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Lo interesante, es que el lanzamiento del próximo mes de agosto también podría venir con una nueva versión de Metal Gear Online, aunque por el momento no hay información oficial sobre esto.

Te recordamos que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater estará disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 28 de agosto del 2025.

Vía: State of Play