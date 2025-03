Kamiya quiere que Phil Spencer reviva Scalebound

En algún momento de la década pasada, Scalebound se posicionaba como uno de los proyectos más interesantes para el Xbox One. Este juego estaba a cargo de PlatinumGames, con la dirección de Hideki Kamiya, y le iba a dar a la plataforma de Microsoft una exclusiva que todos hubieran querido jugar. Sin embargo, el título fue cancelado en el 2017, dejando un mal sabor de boca para todos. Afortunadamente, Kamiya aún pierde la esperanza, y quiere que Phil Spencer reviva Scalebound.

Recientemente, la cuenta oficial de Clovers Inc. en Twitter compartió un video en donde múltiples desarrolladores del nuevo estudio recuerdan con cariño la revelación de Scalebound. Como sucede en estos casos, esto dio pie a una serie de mensajes a favor de revivir este proyecto. Eventualmente, Kamiya se unió a esta conversación con un solo deseo para el jefe de Microsoft Gaming:

“Hagámoslo, Phil”.

Tras su cancelación en el 2017, Kamiya siempre dejó en claro que estaba interesado en revivir este proyecto. En su momento, el desarrollo principal estuvo a cargo de PlatinumGames, mientras que Microsoft se iba a encargar de la publicación en Xbox One y PC. Lamentablemente, el proyecto tardó demasiado en ver la luz del día y su presupuesto aumentó considerablemente, por lo que esta idea fue descartada.

Aunque claramente Kamiya y Clovers Inc. están interesados en regresar al mundo de Scalebound, no hay una garantía de que esto suceda. Xbox se encuentra en una posición diferente y, en dado caso de que decidan revivir este proyecto, no solo tendrán que invertir más dinero, sino que seguramente no solo esté disponible en Xbox Series X|S y PC, sino que también llegaría a PlayStation 5.

Por el momento solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Scalebound en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre estos deseos aquí. De igual forma, esta es la razón por la cual Kamiya abandonó PlatiumGames.

Nota del Autor:

Scalebound es un proyecto que ha alcanzado un nivel legendario en solo unos cuantos años. Todos querían ver esta exclusiva de Xbox, y la idea de revivir el proyecto suena como algo que podría funcionar, pero considerando que Clovers Inc. está enfocado en la secuela de Okami, es probable que esta no sea una prioridad por el momento.

Vía: Hideki Kamiya