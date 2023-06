Jugadores prefieren comprar juegos que pagar suscripciones

Los datos de mercado obtenidos por Circana revelan que los jugadores en los Estados Unidos están optando cada vez más por comprar nuevos juegos en lugar de suscripciones como PS Plus y Game Pass. Según el analista Mat Piscatella, el gasto en suscripciones de videojuegos se ha estancado este año, mientras que los nuevos lanzamientos de juegos han tenido un desempeño “excepcional” en términos de ventas.

Tanto PS Plus como Game Pass tienen millones de suscriptores, pero Circana informa que el gasto en suscripciones en abril de 2023 fue apenas un 2% más alto que en abril de 2022. Piscatella estima que es poco probable que Sony y Microsoft obtengan una gran cantidad de nuevos suscriptores, ya que atraer a miembros más allá de los propietarios de consolas existentes es “muy difícil”.

A pesar de sus precios más altos, los nuevos juegos premium de 2023 se han vendido muy bien, especialmente en formato digital. Piscatella reveló que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo se ha vendido “abundantemente” tanto físicamente como digitalmente.

El informe de Circana no es sorprendente. Los jugadores que tienen poco tiempo pueden priorizar la compra de nuevos juegos de vez en cuando en lugar de los servicios de suscripción que ofrecen cientos de juegos antiguos a los que no tendrán la oportunidad de jugar. Esto es especialmente cierto en el caso de PS Plus, ya que Sony ha dicho que lanzar nuevos juegos AAA de primera parte en PS Plus está fuera de discusión.

Vía: PlayStation Lifestyle

Nota del editor: Sony lo hizo genial, si su servicio de suscripción incluyera sus first party definitivamente pagaría PS Plus, pero como no es así, compramos sus juegos. Una vez más, Microsoft debería pensar en conseguir buenos juegos first party si quiere seguir compitiendo.