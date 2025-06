Jugador usa sus Joy Con de Switch 2 para probar si hay drift

En estos momentos millones de jugadores en el mundo ya tienen en sus manos Switch 2, nueva consola por parte de Nintendo que tiene al mundo enganchado a su lanzamiento de Mario Kart World, además de versiones mejoradas de otros títulos que tenían problemas en la antecesora. Uno de esos percances que se tuvo fue el de los Joy Con, los cuales presentaban el tan despreciado drift, y con esto en mente, un seguidor quizo ver si se iba a dar la misma situación en la nueva generación.

Apenas unas horas después del lanzamiento, un usuario ya desmontó uno de sus nuevos controles para analizar su diseño interno y evaluar la posibilidad de que sufran el problema técnico que afectó a millones de consolas de la generación anterior. La preocupación no tardó en expandirse entre la comunidad tras los hallazgos publicados en Reddit.

El análisis, realizado por el usuario moshi-yo, reveló que los nuevos controles no cuentan con tecnología de efecto Hall ni sensores TMR, elementos que podrían haber prevenido el drift con mayor eficacia. En su lugar, se encontró un diseño muy similar al de los Joy-Con originales, incluyendo los mismos componentes fabricados por Alps, proveedor previamente relacionado con el fallo.

A pesar de que Nintendo había declarado que los controles habían sido “rediseñados desde cero”, el desensamble contradice esa promesa. Aunque la compañía también confirmó anteriormente que no adoptaría palancas con efecto Hall, evitó hacer mucho ruido sobre ello en su campaña de lanzamiento. El hallazgo ha generado desilusión entre los primeros compradores, muchos de los cuales aún esperan recibir su consola.

No obstante, aún es pronto para determinar si los nuevos Joy-Con desarrollarán el mismo problema. En la generación anterior, los fallos solían aparecer después de un uso prolongado, lo que significa que podrían pasar meses, o incluso años, antes de saber si Nintendo logró mejorar la durabilidad de sus nuevos controles. Además, las consolas OLED ya no presentaban dicho problema.

Vía: The Gamer

Nota del autor: A mí hasta este momento no he salido nada extraño, pero tampoco es como que haya usada la consola sin tener descanso. Esperemos no surja el drift.