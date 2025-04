Jugador termina Breath of the Wild en Switch 2

Aunque aún estamos a poco más de un mes del lanzamiento del Nintendo Switch 2, un jugador ya logró terminar The Legend of Zelda: Breath of the Wild en la nueva consola de la Gran N. Este es un hito impresionante que llama más la atención cuando consideramos que esta persona ni siquiera ha comprado la consola.

Como parte del tour mundial de Nintendo Switch 2 Experience, Ikaboze, uno de los speedrunners más famosos de Japón, tuvo la oportunidad de asistir al evento previo de la nueva consola y disfrutar de 20 minutos de Breath of the Wild Switch 2 Edition. Usando su conocimiento del juego, le tomó menos de 10 minutos vencer a Ganondorf en un ambiente poco óptimo.

Esto es impresionante, y pone a Ikaboze como la primera persona en terminar Breath of the Wild en Nintendo Switch 2. Recordemos que esta versión del juego estará disponible el mismo día que la nueva consola, el 5 de junio de 2025. Además de un mayor rendimiento, este título será compatible con una aplicación móvil que funcionará como guía para Hyrule.

Breath of Wild no será el único juego en recibir este tratamiento, puesto que lo mismo sucederá con Tears of the Kingdom. Sin embargo, estas mejoras no serán gratuitas, puesto que tendrás que pagar $10 dólares, o $249 pesos, para acceder a todo lo que el Switch 2 le ofrece a estos títulos. Lamentablemente, esta mejora no incluye los dos DLC del título de 2017.

Te recordamos que Breath of the Wild Switch 2 Edition estará disponible el 5 de junio. En temas relacionados, aquí puedes checar una comparativa entre la versión de Switch y Switch 2 de este juego. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el DLC de esta entrega en la nueva consola.

Nota del Autor:

Siempre es impresionante lo que los speedrunners pueden hacer. Si bien romper récords en Breath of the Wild era algo que muchos esperaban ver cuando la consola estuviera disponible para todos, el hecho de que un jugador logró esto durante un demo es simplemente impresionante.

Vía: Nintendo Insider