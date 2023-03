Juegos que abandonarán Xbox Game Pass muy pronto

Es bastante claro que Game Pass es una plataforma que se puede considerar como efímera, esto respecto al contenido que tiene dentro y que no pertenece propiamente a Microsoft. Por esa misma razón, algunos juegos de compañías externas se retiran de la plataforma, dado que los acuerdos y contratos tienen su fin, y claro, no se renuevan.

Durante este mes algunos títulos importantes dejarán de estar disponibles para los usuarios, el que más llama la atención es Marvel’s Guardians of The Galaxy, el cual ha estado por un buen tiempo en la membresía. También hay otros que los jugadores pueden echar de menos, entre ellos las producciones indie como Goat Simulator y Undertale.

Acá la lista completa:

– F1 2020

– Goat Simulator

– Kentucky Route Zero: TV Edition

– Marvel’s Guardians Of The Galaxy

– Paradise Killer

– Young Souls

– Undertale

– Zero Escape: The Nonary Games

En cuanto a la fecha para que los juegos abandonen el servicio, será el próximo 15 de marzo cuando ya no se podrán jugar. Siendo así reemplazados por otros títulos que se van a estar sumando dentro de las próximas semanas. Ejemplos claros de nuevas incorporaciones son Atomic Heart y Wo Long: Fallen Dynasty dentro de un par de días.

vía: PureXbox

Nota del editor: Es triste por el tema de que un juego tan importante como Guardians of The Galaxy se vaya, pero al menos dentro de algunos meses grandes cosas como Lies of P, incluso Hollow Knight Silksong se suman en día uno, unas por otras.