Algo que se acostumbra hacer cada vez que inicia el mes, es un cambio en el catálogo de diferentes servicios de videojuegos, el más claro ejemplo lo tenemos con PlayStation Plus, quien anunció la semana pasada los títulos que estarán a disposición de los fans. Por su parte, Game Pass también hizo el anuncio respectivo, con un mes de marzo que parece estar más enfocado en experiencias algo independientes o de presupuesto moderado.

Entre lo más llamativo del catálogo tenemos a Monster Train, el cual es un roguelike que en su momento gustó bastante a los fanáticos del género, de hecho, ya estuvo en su momento disponible en el servicio, para que después lo quitarán y finalmente está haciendo su regreso. Otro de los importantes es One Lonely Outpost, simulador de granja que se ha hecho de un nombre al tener elementos similares a los de Stardew Valley pero con sus detalles originales.

Aquí la lista completa de juegos que llegan al servicio:

– Monster Train (Cloud, Consola y PC)

– Galacticare (Xbox Series X|S) – 5 de marzo

– One Lonely Outpost (Cloud, Consola y PC) – 6 de marzo

– Enter the Gungeon (Cloud, Consola y PC) – 11 de marzo

– Mullet Madjack (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 13 de marzo

– 33 Immortals (Game Preview) (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 18 de marzo

No está de más mencionar, que también hay un lado negativo, dado que se mencionó que el próximo 15 de marzo algunos títulos de gran peso se van de la plataforma, entre ellos grandes nombres como Yakuza 5 Remastered, Yakuza 6, Lies of P, Spongebob SquarePants Rehydrated y algunos más. Por lo que los juegos que entran no realmente compensan las pérdidas que los jugadores tendrán próximamente.

Recuerda que Game Pass integrará en el futuro algunos estrenos como Doom The Dark Ages.

Vía: NX