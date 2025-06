Juego clásico de Legacy of Kain llegaría pronto a PS5

En estos momentos la franquicia de Legacy of Kain está más viva que nunca, y eso se debe a los recientes lanzamientos que llegaron a manera de remaster, a eso se suma que hay algunos clásicos retro de la saga en servicios de la talla de PlayStation Plus. Sin embargo, no todos están disponibles actualmente, y ahora los usuarios recibirán otro de estos productos atemporales, lo cual será motivo de alegría para los fans.

Según el sitio especializado Gematsu, Legacy of Kain: Defiance, juego originalmente lanzado en 2003 para PlayStation 2, ha sido clasificado recientemente en Taiwán para PS5 y PS4. Este movimiento sugiere que el título podría sumarse pronto al catálogo de clásicos disponibles en PS Plus. Defiance permite a los jugadores controlar a Kain, un semidiós vampírico, y a Raziel, su antiguo discípulo convertido en ángel de la muerte. Ambos protagonistas, armados con sus respectivas Espadas del Alma, deben recorrer un mundo oscuro y gótico mientras enfrentan criaturas sobrenaturales y desentrañan los secretos de su propio destino. A pesar de no haber tenido nuevas entregas desde hace más de veinte años, la saga Legacy of Kain continúa siendo muy recordada por sus fans. El título que dio inicio a la franquicia, Blood Omen: Legacy of Kain, fue lanzado en 1996 por Silicon Knights y Crystal Dynamics, y dio paso a varios spin-offs y secuelas, siendo Defiance la última entrega hasta la fecha. Por ahora no hay un anuncio oficial por parte de Sony o Crystal Dynamics, pero la reciente clasificación podría significar que el regreso del juego a las plataformas modernas es inminente. De concretarse, sería una oportunidad para que una nueva generación experimente una de las series más icónicas del género de acción y aventuras góticas. Habrá que esperar a ver si al final lo agregan. Vía: VGC Nota del autor: Sí llega este juego básicamente tendríamos todos en plataformas modernas. Y es que Blood Omen ya está disponible, así como los de Soul Reaver.