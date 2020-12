Josef Fares, creador de A Way Out, estará presente durante los Game Awards

¿Te acuerdas de Josef Fares? Este polémico desarrollador de videojuegos se hizo notar durante los Game Awards de 2017 con su icónica frase de “Fuck the Oscars“. Ahora, Fares estará de regreso en la edición 2020 del evento, y no nos queda mas que preguntarnos: ¿con qué nos sorprenderá este año?

Vía Twitter, la cuenta oficial de los Game Awards se encargó de compartir las noticias con el siguiente mensaje:

“Está de regreso.”

Fares, quien es el responsable de liderar a su equipo en Hazelight Studios, reveló que ya se encontraban trabajando en un nuevo llamado It Takes Two, el cual estará disponible en algún punto de 2021. No obstante, cabe la posibilidad de que el ejecutivo nos sorprenda con algún otra cosa, ¿tal vez una secuela de A Way Out?

Fuente: Game Awards