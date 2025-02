La serie de Harry Potter es uno de los proyectos más esperados de los próximos años. Si bien Warner Bros. y HBO aún no están listos para revelar mucha información, por fin sabemos quién se encargará de darle vida al profesor Dumbledore en la nueva adaptación del trabajo de J.K. Rowling,

Desde hace un par de rumores, se había rumoreado que John Lithgow, a quien recientemente vimos en Conclave, sería el encargado de darle vida a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter. Ahora, en una reciente entrevista con ScreenRant, el actor ha confirmado que ha sido elegido para este puesto, y está más que emocionado por este compromiso. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Bueno, para mí fue una sorpresa total. Me acaban de llamar por teléfono en el Festival de Cine de Sundance para otra película más, y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo. Pero estoy muy emocionada. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando se celebre la fiesta de clausura, pero he dicho que sí. Será un desafío alcanzar el alto nivel que establecen las ocho películas principales de la saga, y tomar decisiones creativas audaces parece ser la mejor manera de que la serie trace su propio camino hacia adelante”.

Lithgow es el primer actor confirmado para la serie de Harry Potter, y considerando que estamos hablando de un papel importante para esta historia, es probable que pronto tengamos más información relacionada con el resto del elenco principal. Si bien aún no hay fecha de estreno para la adaptación, se espera que en el verano del 2025, por lo que estos detalles serán públicos tarde o temprano.

Si bien la selección de Lithgow ha sido del agrado de muchos, otros más no están de acuerdo, y es que el actor es estadounidense, y no británico, como su personaje. Solo nos queda por ver cómo su interpretación de Dumbledore será recibida. En temas relacionados, personajes de los libros sí saldrán en la serie. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Harry Potter and the Chamber of Secrets.

Vía: ScreenRant