Jefe de PlayStation Studios felicita a Xbox por su presentación de E3 2021

Pese a que Xbox y PlayStation son competidoras en este mercado, esto no detiene a los altos directivos de las compañías de felicitarse entre ellos cuando hacen un gran trabajo. Hace un par de días vimos como Phil Spencer festejó el lanzamiento de Ratchet & Clank: Rift Apart en PS5, y ahora fue el turno de PlayStation de aplaudir el trabajo de los responsables del Series X|S.

Como sabrán, el día de ayer se llevó a cabo el Xbox & Bethesda Showcase de E3 2021, en donde tuvimos un nuevo vistazo de Halo Infinite, se confirmó la fecha de lanzamiento de Forza Horizon 5, y mucho más. De esta forma, Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, decidió felicitar a sus rivales por el gran trabajo que hicieron. Esto fue lo que comentó:

“Enhorabuena a Phil Spencer y a todo el equipo por una presentación fantástica. Es una gran época para ser jugador”.

Thanks Hermen. — Phil Spencer (@XboxP3) June 14, 2021

Por su parte, Phil Spencer respondió agradeciendo a Hulst. Aunque PlayStation no tiene una presencia directa en E3 2021, a lo largo de este evento hemos visto una serie de anuncios por parte de varias compañías third party en donde se han revelado juegos para esta compañía, así como un par de exclusivas para el PS4 y PS5. Esperemos tener información sobre un nuevo State of Play en las siguientes semanas.

En temas relacionados, aquí puedes checar el resumen del Xbox & Bethesda Showcase.

Vía: Hermen Hulst