Jared Leto retomará el papel de Joker para Zack Snyder’s Justice League

Tal parece que Zack Snyder’s Justice League tiene un par de sorpresas que nadie veía venir. El día de hoy se ha dado a conocer que Jared Leto se encuentra grabando un par de escenas para la versión definitiva de esta película, en donde volverá a tomar el papel de Joker.

De acuerdo con fuentes cercanas a The Hollywood Reporter, Leto se une a Ben Affleck, Ray Fisher, y Amber Heard en una serie de grabaciones adicionales enfocadas en pulir escenas de la cinta. Por el momento se desconoce cuál será su importancia en Justice League, pero esta es una noticia que sin duda alguna alegrará a los fans de estos personajes y, probablemente, sea una prueba para, tal vez, aprobar el rumoreado Ayer Cut de Suicide Squad.

De igual forma, el reporte menciona que Jon Berg and Geoff Johns, quienes fueron los productores del lanzamiento original de Justice League y trabajaron junto a Joss Whedon después de que Snyder abandonó la cinta por problemas personales, no tendrán algún tipo de crédito en esta nueva versión de la cinta, esto debido a que no participaron en el proyecto y ya no son productores en Warner Bros.

La nueva versión de Justice League llegará a HBO Max en 2021. En temas relacionados, Michael Keaton habla sobre su posible regreso como Batman.

Vía: The Hollywood Reporter