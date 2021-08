James Gunn dejaría el MCU con su siguiente película

Si bien aún falta bastante para ver Guardians of the Galaxy Vol. 3, parece que esta bien podría ser la última cinta de la serie, ya que el director, James Gunn, así como uno de los actores principales, planean despedirse del MCU tras los eventos de este largometraje.

Durante una rueda de prensa por The Suicide Squad, Gunn, quien también estuvo a cargo de la más reciente aventura del DCEU, fue cuestionado sobre su relación con Marvel y Disney, así como la tercera película de Guardians of the Galaxy. El director mencionó que esta entrega bien podría ser su último crédito en el MCU, así como el de Dave Bautista, quien se encarga de interpretar a Drax. Esto fue lo que mencionó:

“El último proyecto de Marvel, quién sabe, pero lo veo como mi última película de Guardianes. Soy un tipo que nunca dice nunca, porque he visto a demasiada gente decir ‘nunca’ y ser arrastrado de vuelta a la refriega, así que no diría eso. Pero lo veo como mi última película de Guardianes. Sé que Dave la ve como su última película de Guardianes, y Dave y yo estamos bastante comprometidos con esos proyectos. Así que no me veo yendo y haciendo más después de eso”.

Si bien Gunn había mencionado en el pasado que Guardians of the Galaxy Vol. 3 bien podría ser su última cinta con estos personajes, por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Bautista respecto a su posible salida del MCU. Recordemos que tanto el director como el actor han tenido problemas con Disney, siendo el despido de Gunn en 2018 el caso más sobresaliente.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 llegará a los cines el próximo 5 de mayo de 2023. En temas relacionados, así se ve Christian Bale en Thor: Love and Thunder. De igual forma, el conflicto entre Scarlett Johansson y Disney se ha intensificado.

Vía: Entertainment Tonight