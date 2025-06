James Gunn confirma película de Wonder Woman

Nos encontramos a solo un mes del estreno de Superman. Sin embargo, DC Studios no tiene el lujo de detenerse, puesto que ya necesitan estar trabajando en la siguiente entrega de su universo cinematográfico. De esta forma, se ha confirmado que una nueva película de Wonder Woman ya está en desarrollo.

Por medio de una entrevista con Entertainment Weekly, James Gunn, co-CEO de DC Studios, ha confirmado que ya está en desarrollo una nueva película de Wonder Woman. Sin embargo, no esperen que este proyecto llegue a los cines en un futuro cercano, puesto que apenas se está trabajando en el guion. Esto fue lo que reveló Gunn:

“Estamos trabajando en Wonder Woman. Wonder Woman se está escribiendo ahora mismo”.

Junto a esto, sabemos que también está en desarrollo Paradise Lost, una serie que se desarrolla en la isla de Themyscira. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno para alguna de estas dos producciones, y considerando todos los proyectos del DCU en estos momentos, es muy probable que pase algo de tiempo antes de que Warner Bros. comparta más detalles al respecto.

Recordemos que tras la cancelación del DCEU, una tercera película de Wonder Woman con Gal Gadot como protagonista fue cancelada. Por el momento se desconoce quién le dará vida a este personaje en la nueva cinta, pero aún falta mucho tiempo para que esto se decida. En temas relacionados, surgen detalles del cancelado juego de Wonder Woman. De igual forma, esta es la nueva Wonder Woman de DC.

Vía: Entertainment Weekly