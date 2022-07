James Caan, actor de El Padrino, ha fallecido

Lamentablemente, el día de hoy se ha dado a conocer que James Edmund Caan, actor reconocido por su participación en películas como The Godfather y New York, I Love You, falleció a los 82 años de edad el pasado 6 de julio de 2022.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, un representante anunció la muerte de Caan con el siguiente mensaje:

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

End of tweet

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022