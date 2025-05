Tras un largo periodo de búsqueda, la serie de Harry Potter por fin ha encontrado a su elenco principal. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout serán los encargados de interpretar a Harry, Hermione y Ron, respectivamente. De esta forma, J.K. Rowling, autora de estos libros, ha revelado su opinión sobre estos tres niños.

Por medio de Twitter, la controversial autora reveló que está contenta con la elección de actores principales, y no puede esperar para ver cómo es que cada uno le dará nueva vida a los personajes que en el pasado estuvieron a cargo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Esto fue lo que comentó al respecto:

All three are wonderful. I couldn't be happier.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 27, 2025