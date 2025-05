J.K. Rowling habla de la polémica de Snape en la serie de Harry Potter

En estos últimos meses la franquicia de Harry Potter ha estado en boca de todos, y es que el cast elegido para la nueva serie de HBO no ha sido tan bien recibido por parte de los fans, especialmente cuando hablamos del papel de Snape, el cual se asignó a un actor de origen Afroamericano. Y aunque muchos pensaban que no movería una fecha porque seguramente ya recibió sus regalías, J.K. Rowling, la autora de los libros, ya se pronunció al respecto.

Como ya dijimos, se ha desatado controversia tras anunciar que el actor británico Paapa Essiedu, de ascendencia africana, interpretará al icónico profesor de pociones, personaje que en los libros se describe como caucásico y fue inmortalizado en el cine por Alan Rickman. Ante la polémica, Rowling rompió el silencio y dejó clara su postura sobre el casting.

Lejos de alimentar la discusión, la autora defendió el derecho del actor a desempeñar el papel, dejando de lado diferencias ideológicas. “No tengo el poder de despedir a un actor de la serie y no lo ejercería si lo tuviera”, afirmó en su cuenta de X. Agregó que no cree en arrebatarle a nadie su trabajo por tener creencias protegidas legalmente, aunque no coincidan con las suyas.

El respaldo de Rowling tomó por sorpresa a varios sectores, ya que en los últimos años ha sido señalada por sus comentarios considerados transfóbicos. Dado que Essiedu es un defensor público de la comunidad trans, muchos esperaban un rechazo de la autora. Sin embargo, esta vez optó por una postura más conciliadora, defendiendo la libertad de expresión y el derecho al trabajo.

Junto a Essiedu, el reparto de la nueva serie de Harry Potter incluye nombres destacados como John Lithgow en el papel de Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Nick Frost como Hagrid, Luke Thallon como Quirrell y Paul Whitehouse como Filch. La producción continúa generando expectativas, tanto por sus decisiones artísticas como por las tensiones culturales que las rodean.

Se espera que el estreno se dé en 2026 o 2027.

Vía: HT

Nota del autor: La verdad esta serie no me interesa mucho, ya que tardará años en completarse por el número de libros que se abarcarán por temporada. Así que en mi caso, que hayan cambiado el cast no me afecta.