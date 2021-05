J.J. Abrams admite que su aproximación a Star Wars no fue la correcta

La más reciente trilogía de Star Wars dividió a los fans de la serie. The Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker cuentan con elementos que tratan de crear una narrativa uniforme. Sin embargo, el resultado final no fue el esperado, ni para Disney ni para el público. De esta forma, J.J. Abrams, quien dirigió Episodio VII y IX, admitió que la aproximación no fue la correcta, y un plan concreto hubiera sido el camino correcto.

Como sabrán, Episode VII, VIII y IX fueron planeadas para ser una respuesta a los eventos de sus antecesoras. Es decir, The Last Jedi respondió a los eventos de The Force Awakens, y The Rise of Skywalker hizo lo mismo con The Last Jedi. De esta forma, cada director y escritor involucrado tuvo el espacio suficiente para expandir el universo de Star Wars y continuar con los temas y personajes a su propia manera. Aunque en teoría esto suena interesante, la práctica demostró no ser efectiva.

De esta forma, en una reciente plática con Collider por el décimo aniversario de Super 8, J.J. Abrams habló sobre los errores que se cometieron en las más recientes películas de Star Wars, señalando que el camino correcto era tener un plan establecido desde el principio. Esto fue lo que comentó:

“Hay proyectos en los que he trabajado en los que teníamos algunas ideas pero no las habíamos trabajado lo suficiente, a veces teníamos algunas ideas pero luego no se nos permitió hacerlas de la manera que queríamos. He tenido todo tipo de situaciones en las que planeas las cosas de cierta manera y de repente te encuentras haciendo algo que es 180 grados diferente, y luego a veces funciona muy bien y te sientes como, ‘Wow, eso realmente se unió’ y otras veces piensas, ‘Oh, Dios mío, no puedo creer que aquí es donde estamos’, y algunas veces cuando no está funcionando es porque es lo que planeaste, y otras veces cuando no está funcionando es porque no [tuviste un plan]. Nunca se sabe realmente, pero he aprendido que tener un plan, en algunos casos por las malas, es lo más importante, porque de lo contrario no sabe lo que está configurando”.

Al final del día, la mixta recepción parece que mató el interés por el mundo cinematográfico de Star Wars. Sin embargo, esto dio pie a que los proyectos de Disney+ no tuvieran la presión de continuar con las aventuras de los Skywalker, y les dio la oportunidad de explorar otros rincones de este universo.

Vía: Collider