Issa Rae será Spider-Woman en la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse

A finales del año pasado, se dio a conocer que la producción para la secuela de Spider-Man: Into The Spider-Verse ya había comenzado. De hecho, Sony ya fijo una fecha de estreno para esta segunda parte, y el día de hoy no solo se ha revelado que Spider-Woman estará presente en ella, sino que también se anunció la actriz que prestará su voz al personaje.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Rae ya aseguró el papel de Jessica Drew, aka Spider-Woman, para la secuela de Into The Spider-Verse. Anteriormente, se había rumoreado que Drew formaría parte de un spinoff de esta película, centrado en las diferentes versiones femeninas de Spider-Man. No obstante, parece ser que primero hará su debut en la secuela y posteriormente podría aparecer en otro filme.

De igual forma, se menciona que Shamaeik Moore (Miles Morales) y Hailee Steinfeld (Gwen Stacy) estarían retomando sus respectivos papeles para Into The Spider-Verse 2.

Via: ComicBook