Irrfan Khan, actor de Jurassic World, ha fallecido a los 53 años

Lamentablemente, el actor indio Irrfan Khan, superestrella de Bollywood y reconocido en occidente por su trabajo en Slumdog Millionaire, La vida de Pi y Jurassic World, ha muerto a la edad de 53 años, debido a complicaciones relacionadas con el cáncer neuroendocrino que padecía desde 2018.

Esta información fue comunicada por su agencia de relaciones públicas, quienes lamentan la pérdida del actor el día de hoy, miércoles 29 de abril 2020. Esto fue lo que comentaron:

Personalidades como la actriz y modelo india Priyanka Chopra Jones, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, compartieron un mensaje en Twitter en su honor.

The charisma you brought to everything you did was pure magic. Your talent forged the way for so many in so many avenues.. You inspired so many of us. #IrrfanKhan you will truly be missed. Condolences to the family. pic.twitter.com/vjhd5aoFhc

— PRIYANKA (@priyankachopra) April 29, 2020