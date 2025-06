¡Primer vistazo al nuevo juego de James Bond 007!

Tras el lanzamiento de Hitman III en el 2021, IO Interactive reveló que se encontraban trabajando en un juego de 007. Tuvieron que pasar más de cuatro años, pero por fin tenemos el primer vistazo a este nuevo proyecto, algo que los fans han esperado tanto por ver.

Por medio de sus redes sociales, IO Interactive compartió el primer vistazo oficial de 007 First Light. Si bien aquí solo vemos a James Bond en la sombra, lo interesante es que la revelación de esta entrega se llevará a cabo esta misma semana. Aunque no se menciona, es casi seguro que esto se refiere al Summer Game Fest. Esto fue lo que comentó el estudio al respecto:

#EarnTheNumber in 007 First Light, a new game by @iointeractive. Mission brief is headed your way soon. Stay tuned for more information.#007FirstLight pic.twitter.com/Zk46IqHQfb

— 007 First Light (@007GameIOI) June 2, 2025