Interesantes descuentos llegan a la PS Store

Oficialmente ha llegado el mes de marzo, en el que serán lanzados interesantes videojuegos como Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon, Wo Long: Fallen Dynasty y por supuesto, Resident Evil 4 Remake. Sin embargo, hay gente que no está tan convencida de gastar tanto en los estrenos, y para eso, PlayStation tiene la solución.

Desde este mismo ha salido a la luz la iniciativa de Mega Marzo, misma que ofrece juegos de la PS Store a precios que tal vez los usuarios no estén acostumbrados a ver, pues van desde el 10% hasta un 75%. Hay videojuegos de todo tipo, desde producciones de terceras compañías, lanzamientos independientes y las exclusivas de la marca Sony que no pueden faltar.

Aquí algunos juegos con interesantes descuentos:

– The Callisto Protocol edición Deluxe (PS4/PS5): pasa de $80 USD a $59 USD

– Cyberpunk 2077 (PS4/PS5): pasa de $50 USD a $25 USD

– The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition (PS4/PS5): pasa de $50 USD a $30 USD

– Saints Row (PS4/PS5): pasa de $60 USD a $31 USD

– Monster Hunter Rise (PS4/PS5): pasa de $40 USD a $20 USD

– Cult of The Lamb (PS4/PS5): pasa de $30 USD a $22 USD

– Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4/PS5): pasa de $50 USD a $5 USD

– Devil May Cry V Special Edition (PS5): pasa de $40 USD a $20 USD

Vale la pena mencionar, que hay muchos más juegos por explorar en el catálogo como The Last of Us Part II, Uncharted Legacy of Thieves, Returnal, Marvel’s Spider-Man, entre otros. Por lo que vale la pena dar una vuelta en la tienda. Contenido DLC también cuenta con descuentos, por lo que es buen momento de comprar pases de expansión y demás.

La promoción, durará hasta mitades de marzo, por lo que tienes tiempo de comprar.

Vía: PS Store

Nota del editor: A PlayStation siempre le gusta dar este tipo de descuentos, sobre todo con los juegos de terceras compañías. Personalmente, a mi me gustaría comprar el DLC para Final Fantasy VII Remake, pero creo que voy a esperar un poco más.