Inmortalizan importante momento de My Hero Academia

Katsuki Bakugo es uno de los personajes más amados de My Hero Academia. Si bien a muchos no les agrada su actitud de bully, durante la séptima temporada del anime fuimos testigos de su redención. De esta forma, una nueva figura se ha dado a la tarea de inmortalizar uno de sus momentos más importantes en la obra de Kōhei Horikoshi.

Recientemente, Maximatic, famosos por crear increíbles figuras de colección de diferentes animes, dieron a conocer su nueva estatuilla de Bakugo. Sin embargo, en lugar de una figura tradicional, este equipo eligió el momento clave de la séptima temporada de My Hero Academia, en donde el personaje lo dio todo antes de que morir momentáneamente cuando su corazón explotó.

MAXIMATIC KATSUKI BAKUGO

Release date: July 2025

Oh my god, it's the "Izuku… Can I still catch up to you?"pose!!!! They did it!! THEY FINALLY DID IT!!!! pic.twitter.com/YSwOLSiTH0

— 🧉💥Roo💥✨✨✨ (@Color_Division) February 21, 2025