Indigo Prophecy tendrá un lanzamiento físico en PS4

Indigo Prophecy, o Fahrenheit como se le conoció afuera de Norteamérica, llegó al PlayStation 4 en 2016 como un lanzamiento totalmente digital. Ahora, cuatro años más tarde, una versión física también llegará al PS4. Limited Run Games se hará cargo de este nuevo lanzamiento, y podrás hacer tu preventa a través de su sitio web.

Limited Run Games compartió la noticia en su cuenta de Twitter oficial, aunque los detalles sobre el precio siguen siendo un misterio, así como el contenido del paquete. Por ejemplo, algunos fans esperan una portada reversible, para que tanto Indigo Prophecy como Fahrenheit puedan aparecer en esta edición física.

We’re partnering with @Quantic_Dream for a PS4 physical release of Indigo Prophecy (known as Fahrenheit to fans outside of North America).

This Limited Run opens for a four-week pre-order at 10am ET on Friday, April 3rd, only on https://t.co/5Lksol4sqo! pic.twitter.com/9pRtTtf5lt

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) March 21, 2020