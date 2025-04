Indiana Jones and the Great Circle vende más en PS5

Aunque los usuarios de Xbox y PC han disfrutado de Indiana Jones and the Great Circle desde el pasado mes de diciembre, aquellos con un PlayStation 5 por fin pueden experimentar el fantástico trabajo de MachineGames. A solo una semana de su lanzamiento en la plataforma de Sony, un nuevo análisis ha revelado que esta es la versión que más rápido se ha vendido.

De acuerdo con un reporte por parte de Alinea Analytics, Indiana Jones and the Great Circle vendió 117.2 mil copias en el PlayStation 5 durante sus primeros seis días. En comparación, la versión de PC vendió 91.2 mil unidades durante el mismo tiempo. Esto significa que la versión del PS5 tuvo un aumento del 28%. Hasta el momento, análisis han señalado que el título ha vendido más de 310 mil unidades en PC, y se espera que en PlayStation 5 se supere sustancialmente este número.

Junto a esto, se ha señalado que si la versión de PS5 hubiera estado disponible en diciembre del 2024, al igual que en Xbox Series X|S y PC, las ventas de esta versión serían mayores. En Xbox, Alinea Analytics estima que poco menos de cinco millones de jugadores han disfrutado de Indiana Jones and the Great Circle, aunque la mayoría lo han hecho por medio de Game Pass, y no han comprado este juego.

Considerando que estamos hablando de una publicación de Bethesda, es posible que estos números logren convencer a la compañía de tener más lanzamientos día uno entre todas las plataformas. El siguiente gran juego de la compañía será DOOM: The Dark Ages, el cual sí estará disponible en PS5 el mismo día que en Xbox Series X|S y PC, por lo que será interesante ver cuál será la versión más exitosa de esta tres.

Te recordamos que Indiana Jones and the Great Circle ya está disponible en PlayStation 5. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, el título no viene completo en el disco de PS5.

Nota del Autor:

Indiana Jones and the Great Circle sigue siendo un fantástico juego, y algo que todos los jugadores, sin importar su plataforma, deben de experimentar. Lo interesante será ver si más juegos de Bethesda llegan algún día uno a PS5, o si se mantendrán como exclusivas de Xbox en un futuro.

Vía: VGC