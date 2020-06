“Imposible que el PS5 supere los $500 USD”, ejecutivo de Microsoft

Aunque Sony finalmente reveló el PlayStation 5 la semana pasada, todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre esta futura consola, y una de las más importantes definitivamente es su precio. A lo largo de estos últimos días, sitios como Amazon y Play-Asia han publicado posibles precios que podría tener el PS5, y un denominador en común es lo elevados que son. Dicho esto, parece que un ex-ejecutivo de Microsoft no cree que sean correctos.

Respondiendo ante estas filtraciones y rumores, Albert Penello, que anteriormente trabajó como Director de Marketing para Xbox, asegura que “es imposible que el PS5 supere los $500 dólares.” Penello estuvo involucrado en el lanzamiento del Xbox, Xbox 360 y Xbox One, así que ciertamente tiene más información que todos nosotros cuando se trata de determinar el precio de una consola.

I believe in the saying “never say never”

But I gotta say never. No way this console is over $499.

— Albert Penello (@albertpenello) June 12, 2020