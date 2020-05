Hoy llega Halo 2 a PC y te decimos a qué hora podrás jugarlo

Tal y como se había revelado previamente, Halo 2: Anniversary Edition llegará el día de hoy a PC como parte de Halo: The Master Chief Collection. Si eres fan de esta franquicia, no hay duda que debes estar muy emocionado sobre su lanzamiento, y aquí te decimos exactamente a qué hora podrás empezar a jugarlo.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Halo nos comparte un mensaje haciéndonos llegar su hora exacta de lanzamiento:

The Great Journey continues. Halo 2: Anniversary arrives on PC tonight at 8pm PT.

?️?️: https://t.co/y5NHDTiQ1E pic.twitter.com/V92jCKM1Kf

— Halo (@Halo) May 12, 2020