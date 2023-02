Hogwarts Legacy supera las 12 millones de unidades

Pese a todas las controversias e intentos de boicot, Warner Bros. Games ha revelado que Hogwarts Legacy se ha convertido en el lanzamiento más grande de la compañía, rompiendo récords de ventas en el proceso, y superando las 12 millones de unidades vendidas en dos semanas.

De acuerdo con Warner Bros. Games, desde su lanzamiento el pasado 10 de febrero, Hogwarts Legacy ha superado las 12 millones de unidades vendidas, y los $850 millones de dólares recaudados. Junto a esto, se ha revelado que se han generado más de 280 millones horas de juego entre todos aquellos con una copia del título. Esto fue lo que comentó David Haddad, presidente de Warner Bros. Games, al respecto:

“Estamos muy emocionados y orgullosos de ver la respuesta de los jugadores a Hogwarts Legacy por parte de los jugadores, los fanáticos que son nuevos en los juegos y los críticos de todo el mundo. Nuestro equipo de desarrollo en Avalanche brindó una experiencia asombrosa y de alta calidad del Mundo Mágico que realmente cumple con la fantasía de los fanáticos de la vida en Hogwarts y nuestros equipos editoriales han ejecutado una campaña de lanzamiento de impacto global”

Es muy probable que esto no acabe aquí. No solo las versiones de PS5, Xbox Series X|S y PC seguirán vendiendo, sino que el próximo 4 de abril llegarán las ediciones de PS4 y Xbox One, seguidas del Nintendo Switch el 25 de julio. Por lo que este número de jugadores y dinero recaudado, seguirá aumentando.

En temas relacionados, una serie de Hogwarts Legacy para HBO ya estaría en desarrollo. De igual forma, una secuela de este título podría estar en camino.

Vía: VGC