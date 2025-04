Hija de Stan Lee niega abusar de su padre

En el 2018, J.C. Lee, hija de Stan Lee, fue acusada de abusar de sus padres para obtener alguna ganancia financiera. Si bien en su momento no respondió a estos comentarios y reportes, J.C. Lee por fin ha decidido aclarar esta situación, señalando que estas acusaciones son falsas.

En una reciente entrevista con Business Insider sobre su vida, J.C. Lee afirma que todas las acusaciones eran “mentira”, y no negó estos comentarios en su momento debido a una recomendación externa. Esto se originó, ya que la hija del escritor de cómics ha sufrido de problemas financieros desde hace algunos años, algo que no ha negado. Esto fue lo que comentó al respecto:

“¿Crees que no me he arrepentido hasta el día de hoy? Son todas mentiras. Esa foto es una locura. Nunca lo hice”.

Sin embargo, J.C. Lee reconoció que a menudo se peleaba a gritos con sus padres por dinero, pero afirma que nunca llegó a ser algo físico. El reporte de 2018, el cual fue publicado por The Hollywood Reporter, señaló que, bajo la presión de otras tres personas relacionadas con su familia, J.C. Lee presionaba frecuentemente a sus padres para obtener dinero y el control de sus bienes.

Recordemos que su madre, Joan Lee, falleció en el 2017, y un año después Stan Lee murió. Tras estos eventos, todo indica a que J.C. Lee desea limpiar su nombre y el de su familia.

Vía: Business Insider