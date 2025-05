Nadie es inmortal, y cuando hablamos de la vida de una persona que se dedica a crear, su inevitable final puede causar problemas para cierta otra. Tan solo hay que ver el caso de Kentaro Miura y Berserk. Ante este miedo, Hideo Kojima ha revelado que le ha dejado a su equipo una USB con todas sus ideas.

En una entrevista con Edge Magazine, Kojima reveló que, en dado de sufrir alguna enfermedad o morir inesperadamente, ya le ha entregado a los miembros de Kojima Productions una USB que contiene todas sus ideas para proyectos actuales y algunos a futuro. Esto fue lo que comentó:

“Cumplir 60 años fue un punto de inflexión menos importante en mi vida que mis experiencias durante la pandemia. Enfermé gravemente en ese momento y también me operaron de la vista. Hasta entonces, no pensaba que fuera viejo, ¿sabes? Simplemente no sentía mi edad y asumí que podría crear mientras viviera.

Pero luego enfermé y no puede crear nada. Y vi a mucha gente a mi alrededor fallecer en ese momento. Me enfrenté a la muerte. Por supuesto, me recuperé, pero ahora pensaba: ‘Espera, ¿cuántos años me quedan para hacer un juego o una película?’. ¿Quizás me queden 10 años?

Le di una memoria USB con todas mis ideas a mi asistente personal, como si fuera un testamento. Quizás podrían seguir creando cosas en Kojima Productions después de que me vaya… Me preocupa: ¿qué pasará con Kojima Productions cuando me vaya? No quiero que solo gestionen nuestra propiedad intelectual actual”.