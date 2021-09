Hideo Kojima es un desarrollador bastante creativo, y a veces esa misma creatividad se puede ver plasmada en ideas un tanto extrañas. Vaya, todo el concepto de Death Stranding es algo que nunca antes se había visto en la industria. El creativo nipón sigue teniendo muchas ideas para sus futuros proyectos, y una de ellas involucraba a Mads Mikkelsen en otro juego.

El actor ya participó en Death Stranding, pero parece que tiene una muy buena relación personal con Kojima. El desarrollador japonés en algún punto le presentó la idea de un juego llamado “MADS MAX”, y Mikkelsen pensó que se trataba de una broma por el nombre. Bueno, Kojima no estaba bromeando.

I have a number of ideas that I want to create with Mads as the main character. I once explained one of them to Mads. He listened intently, but when I told him the title, he broke his face. He seemed to think I was joking. I was serious, though. The tentative title was “MADS MAX”

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 2, 2021