Hideo Kojima quiere hacer otro juego de aventura

Estos últimos días, Hideo Kojima ha estado muy activo en sus redes sociales, compartiendo todo tipo de cosas relacionadas al Director’s Cut de Death Stranding, así como otros juegos que ha estado disfrutando en su tiempo libre. El creativo nipón jugó recientemente 12 Minutes, la nueva exclusiva de Xbox a cargo de Annapurna Interactive, y parece que este título lo inspiró a desarrollar otro juego de aventura.

En uno de sus últimos tweets, Kojima dijo que le ha estado gustando mucho 12 Minutes, y habla sobre algunas de las mecánicas que lo hacen tan único. Posteriormente, y sin relacionarlo necesariamente con este juego, el nipón dijo que le estaban dando ganas de hacer otro título de aventura.

Kinda make me want to create another adventure game.

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 20, 2021