Hideo Kojima cambia cosas de Death Stranding 2 por “ser muy bueno”

Algunos aún no lo procesan, pero dentro de una semana más es el lanzamiento oficial de Death Stranding 2: On The Beach, juego de la franquicia que ha sorprendido por la cantidad de detalle que manejará, así como una historia digna de ser desarrollada por Hideo Kojima. Hablando justamente de la cara de Metal Gear Solid, se esta mencionando que hizo algunas alteraciones de última hora, pues no quedó convencido con los comentarios de los testers.

El director decidió hacer cambios importantes a mitad del desarrollo por un motivo poco común: los jugadores lo estaban disfrutando demasiado. Así lo reveló Yoann “Woodkid” Lemoine, músico que colabora en la banda sonora del juego. En una entrevista reciente, Woodkid contó que Kojima detectó un “problema” tras realizar pruebas con usuarios: los resultados fueron tan positivos que, según el propio creador japonés, algo debía estar mal. “Si a todos les gusta tu trabajo, significa que es convencional”, dijo Kojima, y añadió que su objetivo no es complacer, sino generar emociones más complejas y duraderas. A raíz de eso, modificó partes clave del guión y la estructura narrativa para evitar que el juego se sintiera predecible o complaciente. Su intención es que el jugador atraviese una experiencia emocional más intensa, incluso si al principio le resulta desconcertante. Woodkid confesó que esta filosofía creativa lo marcó profundamente, haciéndole ver que no todo debe diseñarse para agradar desde el primer momento, sino para provocar algo más profundo. Así, Death Stranding 2: On The Beach promete ser tan arriesgado e innovador como el propio Kojima y sus historias anteriores. Llega el 26 de junio para PS5. Vía: IGN Nota del autor: Típico del autor y su proceso de desarrollo de cualquier proyecto. Quedan pocos días para que el juego finalmente sea lanzado.