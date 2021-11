Antes de que Hideki Kamiya se hiciera cargo de PlatinumGames, el legendario desarrollador nipón se encontraba trabajando con Capcom y Clover Studio en proyectos como Okami, título que desafortunadamente nunca tuvo una secuela. Bueno, Kamiya no ha descartado por completo la idea de seguir adelante con esta saga.

Como parte de una reciente entrevista con el canal Cutscenes de YouTube, Kamiya habló sobre su interés por dirigir una segunda parte de Okami, puesto que siente que dejó su trabajo “incompleto”.

“El juego eventualmente llegó a más personas con el lanzamiento de Okami HD en múltiples plataformas. Creció la base de jugadores y permitió a más gente disfrutar el juego. Al mismo tiempo, yo empecé a ver estas discusiones sobre algunos puntos de la historia que dejamos inconclusos, pidiendo una secuela. Entre más veo ese tipo de comentarios, más siento que dejo el trabajo incompleto. Una parte de mí siempre pensó que debo encargarme de eso en algún punto. Quiero hacerlo eventualmente.”

Por allá del 2011 sí tuvimos una continuación de Okami para el Nintendo DS conocida como Okamiden. Sin embargo, Kamiya no estuvo involucrado en el proyecto. Fue Kuniomi Matsuhita quien se encargó de dirigirlo, y de acuerdo con Motoshide Eshiro, su productor, esto fue más bien un “sucesor espiritual” y no una secuela directa.

Nota del editor: La verdad me sorprende que Okami no haya tenido una secuela, especialmente porque no es solo otro “clon de The Legend of Zelda”. En realidad se trata de un juego sumamente especial que, sin importar tus gustos, definitivamente deberías darle una oportunidad.

Via: YouTube