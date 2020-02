Hideki Kamiya explica por qué debía remasterizar The Wonderful 101

Cuando la versión remasterizada de The Wonderful 101 fue anunciada en Kickstarter, resultó ser una noticia sensacional para múltiples plataformas. Aunque muchos fans se vieron muy emocionados porque esta exclusiva de Wii U estará disponible para más jugadores, no todos necesariamente estuvieron contentos con la decisión.

En una entrevista con Nintendo Everything, antes del anuncio oficial del remaster, el director del juego, Hideki Kamiya, fue bastante claro al decir que el título original “no tuvo el suficiente éxito” y que era “un juego de alta calidad” que Platinum esperaba que mucha gente pudiera disfrutar. Obviamente, esto no fue el caso.

“Bueno, primero lanzamos The Wonderful 101 para Wii U en 2013, y por varias razones no fue algo exitoso para nosotros. Inaba y yo nos hemos lamentado desde entonces que no muchos jugadores pudieron experimentar el juego.

Digo, fue bastante decepcionante para nosotros, ¿sabes? Trabajamos muy duro para hacer este juego de gran calidad y esperamos que muchos jugadores lo jugaran, pero no funcionó. Así que como resultado de nuestras negociaciones, la amabilidad de Nintendo ha hecho posible tanto el port como esta campaña.”