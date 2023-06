Hi-Fi Rush anuncia nuevo contenido descargable

El juego de ritmo y acción de Tango Gameworks y Bethesda que sorprendió a los jugadores de Xbox en enero de 2023 anunció por medio de su cuenta de Twitter que contará con contenido descargable que agrega algunas cosas al título.

La publicación detalla que llega una nueva máquina de arcade al escondite y también se agregaron dos nuevos modos de juego a Hi-Fi RUSH, sin mencionar que contará con nuevos retos, recompensas y más.

The hideout is getting a brand-new arcade machine, and it’s adding TWO NEW GAME MODES to #HiFiRush! (Plus new challenges, rewards, and more!)

The Hi-Fi RUSH Arcade Challenge! Update! drops Wednesday, July 5! pic.twitter.com/dvozJ3UKkK

— Hi-Fi RUSH (@hifiRush) June 13, 2023