Después del amargo sabor de boca que nos dejó el final de Game of Thrones, HBO y Warner Bros. han hecho todo lo posible para que el universo de A Song of Ice and Fire tenga una mejor reputación en la cultura popular actual. Sin embargo, los tropiezos son algo comunes en este camino, por lo que se ha revelado que A Knight of the Seven Kingdoms se ha retrasado hasta el 2026.

De acuerdo con Variety, HBO ha confirmado que la serie de A Knight of the Seven Kingdoms, la cual iba a llegar en algún punto del 2025, se ha retrasado hasta la temporada de invierno. Si bien por el momento no hay una fecha de estreno específica, su ventana señala que esta adaptación estaría disponible a principios del 2026.

El anuncio del retraso estuvo acompañado de un tráiler durante una conferencia organizada por Warner Bros. Discovery en el Madison Square Garden de Nueva York. Esto significa que dentro de poco tendríamos un vistazo adicional, el cual nos muestre un poco más sobre lo que esta adaptación tiene en puerta para nosotros.

A Knight of the Seven Kingdoms sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, situándose 90 años antes de los eventos de Game of Thrones. A pesar de la ausencia de dragones y conflictos a gran escala, la serie promete ofrecer escenarios impresionantes y nos ofrecerá una mirada a algunos personajes jóvenes que forman parte de Game of Thrones.

A Knight of the Seven Kingdoms ahora llegará a HBO hasta el 2026.

Más que un retraso de A Knight of the Seven Kingdoms, es muy probable que esto también impacte el desarrollo de The Winds of Winter. Recordemos que George R.R. Martin también está involucrado en la adaptación de esta serie, por lo que este afectará su proceso de creación.

Vía: Variety