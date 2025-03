Hazelight Studios ya trabaja en su siguiente juego

Hace solo unas semanas llegó al mercado Split Fiction, el trabajo más reciente de Hazelight Studios y Josef Fares. Si bien uno podría llegar a pensar que el estudio se encuentra gozando de un merecido descanso, este parece no ser el caso, puesto que el estudio ya está trabajando en su siguiente gran proyecto.

En una reciente entrevista en el podcast de Friends Per Second, Fares ha confirmado que Hazelight Studios no solo está agradecido por la recepción de Split Fiction, sino que el estudio ya se encuentra trabajando en su siguiente gran proyecto, del cual aún no tenemos información concreta. Esto fue lo que comentó al respecto:

“De todos los que hemos hecho, Split Fiction es el juego que mejor recepción ha tenido, todos están súper contentos, pero estoy completamente concentrado en lo siguiente. Ya hemos empezado. No estamos como, ‘Oh, mierda, ¿cómo superaremos esto [Split Fiction] o cómo lo haremos mejor?’. Simplemente, sentimos que… Simplemente, esperen para ver qué haremos. Sé que es arrogante, pero así de seguros estamos con lo que estamos haciendo Nunca sabes qué sucederá en el futuro. No es imposible que también consideremos un single-player. Pero se hará al estilo Hazelight, con un giro Hazelight. No será el típico juego single-player”.

Ahora, por el momento no hay detalles claros sobre el tipo de juego en el que Hazelight Studios está trabajando. Considerando el historial del estudio, no sería descabellado pensar que otro título cooperativo está en camino, pero no se descarta la posibilidad de que el equipo experimente con otras ideas.

Sin importar la dirección que tome Hazelight Studios, todos estaremos pendientes por saber cuál será el siguiente juego de Josef Fares. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Split Fiction aquí. De igual forma, revelan las ventas totales del juego.

Nota del Autor:

Split Fiction es un gran juego, y no puedo esperar para ver qué tiene Hazelight Studios en puerta. Si bien otro cooperativo sería increíble, también me gustaría ver cómo es que el estudio puede manejar otros conceptos, como un single player de algún tipo.

Vía: Friends Per Second