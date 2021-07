Hasta 50 mil personas en “fila de espera” por el Steam Deck

La demanda por el Steam Deck parece estar saliéndose de control para Valve. Se reporta que, incluso teniendo preventa, es probable que algunas de estas consolas empiecen a ser distribuidas hasta el segundo trimestre de 2022, y tan solo para poder reservarla, tendrás que esperar “en una fila” con otras 50 mil personas.

De acuerdo con Pavel Djundik, notorio dataminer, previo a que se abrieran las reservaciones del Steam Deck, había filas de espera con hasta 50 mil personas, al menos en la región de Norteamérica. Acá los datos completos:

Seems like they fixed it. Canada was same number as US, so it’s NA total.

Last numbers we saw:

NA 512gb: 55k

NA 256gb: 28k

EU 512gb: 9.6k

EU 256gb: 5k

UK 512gb: 7k

— Pavel Djundik (@thexpaw) July 16, 2021