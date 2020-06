Halo 3: ODST Firefight llega a la Master Chief Collection este verano

Los fans de Halo tendrán otro juego que anticipar este año además de Infinite, pues 343 Industries acaba de confirmar que Halo 3: ODST Firefight formará parte de Halo: The Master Chief Collection para Xbox One y PC en algún punto de este verano. Con el siguiente tráiler, la compañía espera subir tus niveles de hype al máximo.

Si no lo has jugado o no sabes de qué estamos hablando, Firefight es un modo para hasta cuatro jugadores donde deberás enfrentarte contra olas de Covenant a través de una amplia variedad de mapas. Aunque la campaña de Halo 3: ODST originalmente se sumó a la Master Chief Collection para Xbox One en 2015, el modo Firefight no estaba incluido en su momento.

En temas relacionados, además de Halo Infinite, 343 Industries también está trabajando en un misterioso proyecto ubicado en el “universo de Halo”. Por ahora nadie sabe de qué podría tratarse, pero si tú quieres hacer tus propias especulaciones, entonces da click en el siguiente enlace para conocer la noticia. Por otra parte, un nuevo rumor de Halo Infinite tiene muy emocionado a los fans, ¿quieres saber por qué? Entonces visita esta liga.

Fuente: Microsoft