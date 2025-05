Hacen comparación de Hogwarts Legacy con sus versiones de Switch 1 y 2

En estos momentos no hay otro tema de conversación que no sea Switch 2, nueva consola de Nintendo que tendrá muchas mejoras en la parte técnica respecto al rendimiento, y uno de los títulos que más veía esas carencias era Hogwarts Legacy, el cual por fortuna está ofreciendo su versión mejorada para la nueva generación. Y ahora que se acerca la fecha de salida, no se podían evitar las comparaciones para que el público quede más convencido de hacerse con su copia.

Warner Bros. y Nintendo sorprendieron a los jugadores al anunciar una opción de mejora con descuento para quienes ya poseen el juego en la actual de Switch. Aunque inicialmente se creía que no habría un “Enhancement Pack” para facilitar la transición a la nueva consola, la eShop ha revelado que los propietarios de la versión digital del título podrán acceder a la edición mejorada por solo $10 USD.

El precio completo de Hogwarts Legacy en Switch 2 es de $59 USD, por lo que este descuento representa una rebaja del 83%. Este beneficio, sin embargo, parece estar limitado únicamente a quienes adquirieron el juego digitalmente en la eShop, dejando fuera por ahora a los usuarios con copias físicas.

Aquí el video de la comparativa:

Para quienes aún no tienen el juego, también hay una oportunidad interesante: actualmente, la versión original en Switch está rebajada a unos $18 USD. Combinando esa compra con la mejora a Switch 2 por $10, los jugadores pagarían alrededor de $28 USD en total, menos de la mitad del precio regular del juego mejorado.

Aunque Nintendo no ha confirmado si este programa se extenderá a otros títulos o incluirá versiones físicas, la medida marca un paso positivo para los usuarios que esperan una transición más económica entre generaciones de hardware. Por ahora, quienes ya cuentan con la copia podrán mejorarla o comprarla por primera vez.

Vía: NT

Nota del autor: Yo aún no termino de pasar la versión de PS5, por lo que no soy público para jugar en Switch, pero probablemente muchos lo van a disfrutar.